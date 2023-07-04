У всех поликлиник Петрозаводска будет единая регистратура

За прошедшую половину текущего года на горячую линию «122» поступило уже 13290 обращений. Об этом рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Чаще люди звонили зимой – в январе обращений было 2347, а в июне – 997. Больше всего звонят, чтобы записаться на анализы или получить их результаты, пройти тестирование на ковид, получить справку, вызвать врача на дом.

- Совсем скоро на базе службы «122» появится единая регистратура для всех поликлиник города Петрозаводска. Решение давно назревшее,

- заявил министр.

Он отметил, что сейчас на линии работают 14 операторов и быстро обрабатывают все обращения. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте