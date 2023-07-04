04 июля 2023, 15:07
У всех поликлиник Петрозаводска будет единая регистратура
Михаил Охлопков рассказал о службе «122» и ее новой функции
За прошедшую половину текущего года на горячую линию «122» поступило уже 13290 обращений. Об этом рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Чаще люди звонили зимой – в январе обращений было 2347, а в июне – 997. Больше всего звонят, чтобы записаться на анализы или получить их результаты, пройти тестирование на ковид, получить справку, вызвать врача на дом.
- Совсем скоро на базе службы «122» появится единая регистратура для всех поликлиник города Петрозаводска. Решение давно назревшее,
- заявил министр.
Он отметил, что сейчас на линии работают 14 операторов и быстро обрабатывают все обращения. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте