Власти Петрозаводска потребовали разобрать странную постройку

Нестационарный объект на Ключевой потребовали разобрать.

Чиновники городской администрации требуют освободить участок на Судостроительной улице, 28, до 18 июля. Здесь возвышается то ли будка, то ли ларек-вышка. Владельцев этого строения просят своими силами демонтировать его.

«В соответствии с п. 6 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации от 25.04.2011 № 1417, владельцев конструкций информируют о необходимости их убрать», - разъяснили в администрации столицы Карелии. // фото пресс-службы городской мэрии