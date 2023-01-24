24 января 2023, 19:12
За пьяную езду у жителя Костомукши изъяли машину в доход государства
Мужчина в Карелии повторно сел за руль нетрезвым и сильно пожалел
Автомобилист в Костомукше один раз попался на пьяной езде, но не сделал нужных выводов. В итоге 41-летний мужчина стал уголовником и потерял машину, сообщили в прокуратуре Карелии.
Его остановили в сентябре прошлого года инспекторы ДПС и выяснили, что водитель нетрезв. Поскольку ранее он уже получал административное наказание за подобное правонарушение, теперь возбудили уголовное дело.
Вину мужчина признал, суд назначил наказание – 200 часов обязательных работ и лишение права управления транспортными средствами на два года.
Суд также решил конфисковать автомобиля виновного и передать в собственность государства. // фото: freepik.com