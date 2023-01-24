Мужчина в Беломорске покорно перевел мошенникам больше миллиона

Житель Беломорска стал жертвой мошенников, которые позвонили ему еще в декабре. Мужчина перечислил им крупную денежную сумму. В полицию обратилась его жена, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что с ее 51-летним супругом говорила якобы сотрудница банка. Как это обычно бывает, она сообщила об оформленном на его имя злоумышленниками кредите и посоветовала обезопасить себя.

Мужчина послушно скачал приложение, оформил кредит сам и перевел деньги на некий «резервный» счет.

этим же реквизитам он перечислил свои накопления и деньги с кредитных карт различных банков. Всего сумма составила больше 1 120 000 рублей. Через несколько дней жена потерпевшего поняла, что произошло. // фото: pxhere.com