За мобилизованными на военную службу сохранят рабочие места

Госдума РФ полностью одобрила законопроект, предоставляющий мобилизованным на воинскую службу трудовые гарантии. Они смогут возвратиться после демобилизации на прежнюю работу, сказано в сообщении на официальном сайте.

Трудовой договор не будут расторгать, а просто приостановят. Трудовой стаж и стаж по специальности при этом засчитают и после приостановки.

Работодатель сможет разорвать контракт, только если сотрудник не выйдет на работу в течение трех месяцев после демобилизации.

О возвращении сотрудник должен будет уведомить за три рабочих дня. На время его отсутствия работодатель вправе нанять другого работника по срочному контракту.

Работодатель до приостановки действия договора обязан выдать мобилизованному всю зарплату и причитающиеся выплаты за предшествующий период работы. // Фото: ria.ru, Алексей Майшев