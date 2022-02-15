За месяц на дорогах Петрозаводска поймали 62 пьяных водителя

В январе текущего года автоинспекторы в карельской столице отстранили от управления транспортными средствами 62 пьяных водителя. Такие данные приводит Госавтоинспекция Петрозаводска.

У 50 автомобилистов состояние опьянения подтвердилось в ходе освидетельствования, а 12 из них отказались пройти эту процедуру.

В ГИБДД напомнили, что за такой отказ водителя все равно наказывают штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишают права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. // Фото: источник