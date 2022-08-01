Передача региональных автодорог в федеральную собственность началась в 2017 году. Такие меры позволили ускорить приведение трасс в нормативное техническое состояние, улучшить условия движения и повысить туристскую привлекательность региона, отметили в пресс-службе правительства.

Первым был передан участок протяженностью 53,4 км – подъезд к пограничному пункту пропуска «Вяртсиля», который включили в состав автодороги А-121 «Сортавала». В 2019 году - дорога А-137 «Кола»-Тикша-Ледмозеро-Костомукша- граница с Финляндией протяженностью 232,2 км.

Затем последовал подъезд к Петрозаводску протяженностью 102,6 км, подъезд к Беломорску протяженностью 35,7 км, подъезд к Кеми протяженность 13,3 км. В 2021 году подъезд к пункту пропуска «Суоперя» протяженностью 157,4 км был включен в состав автодороги Р-21 «Кола». За 5 лет в федеральную собственность передали около 600 км дорог Карелии. Фото: gov.karelia.ru