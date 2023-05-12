12 мая 2023, 14:51
Юный хоккеист умер после тренировки в российском регионе
В Пермском крае выясняют обстоятельства смерти 14-летнего спортсмена
В Пермском крае после хоккейной тренировки умер 14-летний ребенок. Об этом сообщает РИА Новости.
Трагедия произошла на занятиях детско-юношеской команды «Нытва-Юниор». Мальчику стало плохо на площадке.
«Он упал на колени, и сказал, что ему тяжело дышать. Мы сразу вызвали скорую, начали оказывать помощь, после чего его увезли в больницу»,
- рассказал тренер команды.
Врачи не смогли спасти ребенка. С юным хоккеистом простятся 13 мая.
Наставник добавил, что перед началом сезона все дети прошли медицинское обследование. Умерший мальчик играл за команду в течение двух лет. // Фото: unsplash.com