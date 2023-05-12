Коронавирус продолжает убивать россиян даже после окончания пандемии

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса продолжает публиковать ежедневную статистику заболеваемости даже после окончания пандемии. Болезнь все еще уносит жизни, следует из предоставленных данных.

Так, за последние сутки в стране от ковида умерли 28 человек. Новых заразившихся - более трех тысяч. Из них 24 человека подхватили коронавирус в Карелии.

Жертвами ковида в нашей стране, по официальным данным, стали 398 658 человек.

Напомним, пандемия Covid-19 была официально объявлена завершенной 5 мая. По подсчетам ВОЗ, она могла унести жизни около 20 миллионов человек по всему миру. // Фото: unsplash.com