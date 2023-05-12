Актриса из российских сериалов попала в реанимацию после нападения

Российская актриса Марина Гридасова подверглась нападению в центре Санкт-Петербурга и попала в реанимацию. Об этом сообщает портал 78.ru.

Отмечается, что Гридасова 1 мая вышла из своей квартиры и отправилась в сторону набережной Фонтанки, но домой не вернулась. Через некоторое время ее нашли избитой на улице, женщина была без сознания.

В состоянии средней степени тяжести актрису доставили в одну из больниц Северной столицы. Сначала ее поместили в шоковую, а затем перевели в ожоговую реанимацию. У женщины диагностированы пневмония и переохлаждение. Она остается в лечебном учреждении.

Марина Гридасова известна зрителям по ролям в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». // Фото: кадр из сериала «Тайны следствия-19», ria.ru