Юным жителям Карелии вручили первые паспорта

Сегодня в Национальном музее Карелии в зале Благородного собрания более 20 школьникам и курсантам кадетского училища в торжественной обстановке вручили паспорта.

В пресс-службе МВД республики рассказали, что напутствовал ребят замначальника Управления по вопросам миграции Александр Ермаков. Торжество организовали в преддверии празднования Дня России, в ознаменование Дня Республики Карелия, а также в честь 350-летия со дня рождения Петра Первого.

Подобные вручения также прошли в Прионежье, в молодежном центре поселка Пряжа и Отделе ЗАГС Суоярвского района. Во время торжеств ребятам рассказали об истории возникновения паспорта, правилах обращения с ним. Фото: 10.мвд.рф.