В Аконлахти приглашают на празднование Петрунпяйвя

12 июля приглашают всех желающих на празднование Петрунпяйвя – Дня святых апостолов Петра и Павла. Это престольный праздник деревни Аконлахти, которой уже не существует. Но сотрудники заповедника «Костомукшский», на чьей земле находился населенный пункт, возродили традиции, и начиная 1993 года там проходят народные гулянья.

«Каждый год к нам приезжает порядка ста человек. Как и в былые времена, в этот день здесь звучат карельские песни, заводится хоровод – крууга, затеваются традиционные деревенские игры»,

- рассказали организаторы.

Так как праздник проходит в пограничной зоне, необходимо получить разрешение на проезд, которое оформляется не менее трех недель. Дополнительную информацию можно узнать, перейдя по ссылке. Заявки принимаются до 20 июня. Фото и видео: vk.com/kostzap.