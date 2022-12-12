Юноша сказочно разбогател через две недели после предсказания от деда

18-летний юноша из США сорвал джекпот в лотерею через две недели после того, как его дедушка предсказал ему, что он станет миллионером. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Американец рассказал, что зашел в магазин по пути с одной работы на другую, чтобы купить энергетик, и заодно захватил два лотерейных билета. На парковке он проверил билеты, и выяснилось, что один из них принес ему миллион долларов.

Юноша имел возможность ежегодно получать платежи по 50 тысяч долларов в течение 20 лет, либо забрать всю сумму сразу и получить единовременную выплату в 600 тысяч долларов. Он предпочел забрать деньги сразу. После уплаты налогов молодой человек получил 426 тысяч долларов.

Американец рассказал, что часть выигрыша направит на покупку машины, а остальные деньги отложит. // Фото: unsplash.com