Юноша обокрал добросердечную старушку и думал, что та не заметит

Недавно перешагнувший порог совершеннолетия житель Калевальского района привлек внимание участкового необычным поведением. Оказалось, полицейский не ошибся – тот обокрал соседку, сообщили в МВД Карелии.

Молодой человек нигде не работал и не учился, злоупотреблял спиртным. Ранее его уже привлекали к административной и уголовной ответственности. Внезапно юноша стал активно делать покупки и расплачиваться крупными банкнотами.

Участковый полиции вызвал его на профилактическую беседу и выяснил, что тот украл деньги у пожилой соседки. Причем она из-за возрастных особенностей не заметила хищения.

Молодой человек иногда ходил к престарелой женщине, чтобы вскипятить воду в чайнике. В его квартире электричество отключили из-за неуплаты. Январским вечером он заодно решил поискать в квартире пенсионерки ценные вещи.

Нашел в тумбочке кошелек со множеством крупных купюр – бабушка откладывала на похороны. Решив, что она не вспомнит, сколько точно скопила, гость украл пять тысяч рублей. Потом другим вечером повторил это, а затем еще. В общей сложности добыл 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. // фото: freepik.com