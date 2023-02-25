Жителей многоэтажки в Петрозаводске напугал запах дыма

Вечером 24 февраля в 21:05 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в 10-этажном жилом доме на улице Софьи Ковалевской. Звонившие люди жаловались на запах дыма в подъезде и квартирах.

Прибывшие к месту вызова спасатели в ходе разведки установили, что возгорание произошло в мусорном контейнере мусоросборной камеры.

Инцидент был исчерпан за короткое время. Огнем был поврежден контейнер на площади 0,5 квадратного метра.

Эвакуация жильцов дома не проводилась, так как в этом не было необходимости.

По какой причине произошел пожар, переполошивший людей в доме, теперь предстоит выяснить специалистам.

Не исключено, что возгорание произошло из-за непотушенного окурка. Проводится проверка. // фото: freepik.com