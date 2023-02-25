Пьяная автомобилистка устроила ДТП с двумя пострадавшими

На пересечении улиц Володарского и Калинина в Петрозаводске вечером 24 февраля произошла авария. Столкнулись две машины, это было в 21:20, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Согласно предварительным данным, нетрезвая 40-летняя автоледи за рулем Saab проезжала нерегулируемый перекресток и не предоставила преимущество ВАЗ 2112.

Легковушки врезались друг в друга, травмы получили 50-летний водитель ВАЗ и его 47-летняя пассажирка.

Идет проверка по факту этого ДТП. // фото: ГИБДД Карелии