Юная кондопожанка обвиняется в краже денег с чужого счета

17-летняя кондопожанка обвиняется в краже денег с банковского счета, сообщает карельский Следком.

По версии следствия, подозреваемая, находясь в городе Кондопога, воспользовалась чужим мобильным телефоном и с его помощью перевела с банковского счета владельца на другой банковский счет более 3,5 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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