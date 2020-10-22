В Медвежьегорске молодой человек открыто похитил алкоголь из магазина

Утром 19 октября в одном из сетевых магазинов Медвежьегорска сработала тревожная сигнализация, сообщает Управление Росгвардии Карелии.

Злоумышленник открыто, на глазах работников торговой точки, похитил алкоголь и скрылся.

Прибывший на место дежурный наряд вневедомственной охраны Медвежьегорского отдела на месте выяснил обстоятельства произошедшего, приметы подозреваемого и незамедлительно приступил к отработке территории. Вскоре с поличным был задержан 28-летний гражданин.

Похищенное изъято, задержанный передан оперативникам уголовного розыска районного отдела полиции.

Фото с сайта 10.rosguard.gov.ru