Разыскивается подозреваемый в преступлении на улице Белинского

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение гражданина, запечатлённого на видеозаписи, который подозревается в имущественном преступлении, совершенном 14 октября на улице Белинского.

Значимую информацию полицейские просят сообщать по номерам телефонов: +7-911-425-02-00, +7-953-529-59-71. Конфиденциальность гарантируется.