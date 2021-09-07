Юбилей обороны Петрозаводска отметят реконструкцией боя и мотопробегом

В субботу, 11 сентября, в Карелии будут отмечать 80-летие обороны Петрозаводска. К памятной дате приурочили траурный митинг, мотопробег и военно-историческую реконструкцию боя, сообщили в пресс-службе Петросовета.

Все мероприятия в память о героизме солдат, защищавших столицу Карелии в первые дни Великой Отечественной войны, состоятся на «Кургане Славы» около поселка Виллагора.

Кроме траурного митинга пройдет также захоронение с воинскими почестями останков солдат, найденных в 2021 году поисковиками «Эстафеты поколений».

Кроме того, все присутствующие смогут увидеть мотопробег, реконструкцию боев 1941 года, выставку поисковых находок и фотографий, попробовать кашу из полевой кухни.

В субботу организованные группы граждан повезут на мемориал автобусом от площади Ленина будет организован автобус. На поездку можно записаться по телефону +7 (8142) 76-00-93. Звонить нужно с 9.00 до 17.00. // Фото: monuments.karelia.ru