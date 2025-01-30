Яйца, чай и овощи подорожали в Карелии

Карелиястат рассказал об изменении цен на продукты в республике за последнюю неделю. Статистика приведена на сайте ведомства.

Так, среди плодоовощной продукции подорожали морковь (4,7%), лук (3,4%), помидоры (3,3%), свекла (2,8%), картофель (2,7%). В то же время подешевели яблоки и бананы (1,3%).

Из числа других товаров выросли цены на овощные консервы для детского питания, вермишель, яйца, печенье, пшено, чай (1,6 - 6,5%). Подешевели сосиски, сардельки, маргарин, мясные консервы для детского питания, вареная колбаса (1,5 - 5,3%).

Мониторинг цен ведется в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске. // Фото: unsplash.com / Marjan Blan