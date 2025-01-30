Сигнал «Внимание всем!» прозвучит сегодня в Петрозаводске

Сирены завоют по всему Петрозаводску. Сигнал «Внимание всем!» будет звучать 30 января в период с 10:0 до 10:05. В это время сработают сирены и уличные громкоговорители.

О проверке системы оповещения населения в столице Карелии предупреждали заранее. Власти города попросили петрозаводчан не беспокоиться, не предпринимать никаких действий и соблюдать порядок. // фото unsplash.com