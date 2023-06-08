Ядерный МРТ прибыл в детскую больницу, его запустят в июле

Магнитно-резонансный ядерный томограф доставили в Петрозаводск и уже начали монтировать. По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, его планируют запустить в июле.

Сейчас «детский» МРТ есть лишь в Республиканском перинатальном центре, туда направляют детей из других медицинских организаций для исследования под наркозом.

Второй современный аппарат приобрели уже давно, однако долго не могли доставить.

- Он изготовлен в Японии, и нам из-за санкций долго пришлось обосновывать, что оборудование будет эксплуатироваться именно в детской больнице,

- объяснил министр.

Томограф хорош не только тем, что дает полную информацию для диагностики. Он – открытого типа, то есть ребенка помещают не в капсулу, а на открытую платформу, чтобы он не боялся. Также устройство издает менее громкие звуки. А родители могут присутствовать при процедуре. // фото: Михаил Охлопков