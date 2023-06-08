Из водопроводных кранов вместо воды льется «горячий шоколад»
«Когда же закончится это безобразие... Кайманова, 15», — возмущается подписчица сообщества Подслушано в Суоярви.
На опубликованной ею фотографии видно, что жидкость, поступающая в квартиры города Суоярви, напоминает цветом кофе с молоком. Очистить воду от посторонних примесей не позволяют даже фильтры.
«Меняем каждый месяц, цвет никуда не уходит. Деньги снимают за очистные, да еще приходится трудиться и на фильтр»,
— сетует Валентина Рудакова.
Пост в соцсети быстро пополнился шутливыми комментариями: «Завод кока-колы». «Раньше хоть чай тек, а теперь какао, только добавь сахара»...
Если одни шутят, то другие подписчики пытаются пристыдить в сложившейся ситуации местные власти: не стыдно ли в квитанциях указывать, что вода очищенная?
«В связи с перегревом частотника упало давление на водозаборных сооружениях и непродолжительное время отсутствовало водоснабжение в городе. Такая цветность воды образуется после аварийных ситуаций на сетях водоснабжения. Цветность воды восстанавливается через небольшой промежуток времени по окончании работ», — объясняет « Суоярвский муниципальный округ».//фото Дарьи Тарсалайнен