Из водопроводных кранов вместо воды льется «горячий шоколад»

«Когда же закончится это безобразие... Кайманова, 15», — возмущается подписчица сообщества Подслушано в Суоярви .

На опубликованной ею фотографии видно, что жидкость, поступающая в квартиры города Суоярви, напоминает цветом кофе с молоком. Очистить воду от посторонних примесей не позволяют даже фильтры.

«Меняем каждый месяц, цвет никуда не уходит. Деньги снимают за очистные, да еще приходится трудиться и на фильтр»,

— сетует Валентина Рудакова.

Пост в соцсети быстро пополнился шутливыми комментариями: «Завод кока-колы». «Раньше хоть чай тек, а теперь какао, только добавь сахара»...

Если одни шутят, то другие подписчики пытаются пристыдить в сложившейся ситуации местные власти: не стыдно ли в квитанциях указывать, что вода очищенная?