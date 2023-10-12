Wildberries установил комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

При оплате покупок на онлайн-площадке Wildberries банковскими картами Visa и Mastercard теперь взимается комиссия. О введении на маркетплейсе вознаграждения в размере 3% от стоимости покупок с 9 октября сообщает газета «Ведомости».

Покупателям предоставляется информация о комиссии во время оформления заказа. У клиентов остается выбор – платить картами, с которых берут дополнительное вознаграждение, или оплата через Систему быстрых платежей, картой «Мир», SberPay.

В интернет-магазине объяснили комиссию вознаграждением банку, обрабатывающему платежи. Сам Wildberries не может напрямую обрабатывать операции по картам международных платежных систем. Эксперты посчитали подобную позицию площадки сомнительной. // фото «Петрозаводск говорит»