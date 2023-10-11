Материнский капитал в России увеличится

Размер маткапитала вырастет со следующего года в России. Эту социальную выплату проиндексируют с 1 февраля, сообщили в Telegram-канале Минтруда РФ.

Ожидается, что пособие на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей. Об этом на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов заявил министр Антон Котяков.

Сейчас в бюджете предусмотрено увеличение материнского капитала на уровне 7,5 процента.

Согласно предварительным расчетам, размер маткапитала в 2024 году составит на первого ребенка почти 631 тысячу рублей; на второго ребенка - порядка 834 тысяч рублей. // фото: StockSnap/ pixabay.com