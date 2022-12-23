Взрывы прогремят сегодня в Медвежьегорском районе

Днем 23 декабря на месторождении «Гранитная Сельга» прогремят взрывы. Об этом сообщили в компании «Медвежья Гора», которой принадлежит карьер.

Цель – разрыхлить горную породу с помощью взрывов. Их проведут с 15:00 до 17:00.

О начале взрывных работ известят сиреной. Один длинный сигнал – это предупреждение. О начале работ оповестят два коротких. Три коротких будут означать отбой.

С момента подачи предупредительного сигнала и до отбоя вход и въезд в опасную зону запрещен. // фото: заводы.рф