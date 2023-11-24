24 ноября 2023, 14:04
Взрослые и дети рискуют жизнью при переходе дороги на Зареке
Чиновников призвали обратить внимание на трудности перехода и решить вопрос с обустройством «зебры»
Горожане рискуют жизнью и здоровьем при переходе дороги в районе пересечения Невского и Ригачина.
В этом месте нет пешеходного перехода, а рядом находится школа №25, где учатся в том числе дети с нарушением слуха, также поблизости парк и детская площадка.
На трудости перехода обратили внимание активисты Народного фронта. Они призвали чиновников обустроить в этом месте регулируемого пешеходного перехода. // фото скриншот видео из VK-паблика Народного фронта РК