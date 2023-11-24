24 ноября 2023, 14:04
Общество

Взрослые и дети рискуют жизнью при переходе дороги на Зареке

Чиновников призвали обратить внимание на трудности перехода и решить вопрос с обустройством «зебры»

Горожане рискуют жизнью и здоровьем при переходе дороги в районе пересечения Невского и Ригачина.

В этом месте нет пешеходного перехода, а рядом находится школа №25, где учатся в том числе дети с нарушением слуха, также поблизости парк и детская площадка.

На трудости перехода обратили внимание активисты Народного фронта. Они призвали чиновников обустроить в этом месте регулируемого пешеходного перехода. // фото скриншот видео из VK-паблика Народного фронта РК

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Метки: 
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новости петрозаводска
народный фронт
Зарека
школа №25
дети