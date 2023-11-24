В ГИБДД обратились к водителям Карелии из-за непогоды

В Госавтоинспекции Карелии обратились к водителям в связи с осложнением дорожной обстановки из-за снегопада.

В ведомстве рекомендуют автомобилистам перед дальней поездкой ознакомиться с дорожной обстановкой и прогнозом погоды по пути следования.

В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД. Необходимо держать дистанцию и боковой интервал, выбирать безопасную скорость движения. Ни в коем случае нельзя допускать нарушений при осуществлении обгона. // Фото: скриншот видео ГИБДД Карелии