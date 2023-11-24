24 ноября 2023, 12:01
В ГИБДД обратились к водителям Карелии из-за непогоды
В республике из-за снегопада осложнилась дорожная обстановка
В Госавтоинспекции Карелии обратились к водителям в связи с осложнением дорожной обстановки из-за снегопада.
В ведомстве рекомендуют автомобилистам перед дальней поездкой ознакомиться с дорожной обстановкой и прогнозом погоды по пути следования.
В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД. Необходимо держать дистанцию и боковой интервал, выбирать безопасную скорость движения. Ни в коем случае нельзя допускать нарушений при осуществлении обгона. // Фото: скриншот видео ГИБДД Карелии