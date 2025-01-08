Выяснили, какую зарплату хотели бы получать россияне

Согласно исследованию, в среднем россияне хотят получать 139 тысяч рублей в месяц. При этом мужчины рассчитывают на 157 тысяч рублей, женщины — на 123 тысячи, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

«Самые высокие зарплатные ожидания на будущий год указали работники индустрии красоты — 190 тыс. рублей в месяц. IT-специалисты в среднем по стране ожидают зарабатывать около 179 тыс. рублей. Тройку лидеров по зарплатам закрывает отрасль строительства — 175 тыс. рублей хотели бы зарабатывать там»,

— рассказали аналитики сервиса.

На четвертом месте профессионалы в сфере дизайна — они хотели бы получать 171 тысячу рублей. На пятом - специалисты в производстве и агропроме с ожиданиями доходов около 166 тысяч рублей.

Аналитики назвали и сферы с самыми низкими зарплатными ожиданиями. Меньше всего рассчитывают получать специалисты в области бытовых услуг и охраны — по 102 тысячи рублей. Чуть больше зарплатные ожидания в управлении персоналом — 116 тысяч рублей. Работники сферы общественного питания хотели бы зарабатывать 120 тысяч рублей в месяц.

А бухгалтеры и специалисты в сфере туризма и гостиничного дела рассчитывают на зарплату в 124 и 125 тысяч рублей соответственно, сообщает «Работа.ру». // Фото: Freepik