Пенсии 200 тысяч карельских пенсионеров стали больше

С января 2025 года пенсии пожилых жителей Карелии стали больше. Индексация на 7,3% затронула 200 тысяч пенсионеров региона. Выросли страховые пенсии: по старости, по инвалидности, по потере кормильца.

Пенсии с учетом индексации будут получать как неработающие, так и работающие пенсионеры, напомнили в отделении Социального фонда по Карелии.

У работающих прибавка будет рассчитываться от того размера пенсии, который они получили бы, если бы не работали. Выплачиваться прибавка будет с той суммой, которую они получали по состоянию на 31 декабря 2024 года. // фото «Петрозаводск говорит»