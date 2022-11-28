Высококлассный врач ушел из жизни в Карелии

Не стало одного из врачей Республиканской больницы Карелии Михаила Егорова. О смерти анестезиолога-реаниматолога сообщили в группе медицинского учреждения ВКонтакте.

Коллеги назвали Михаила Валерьевича хорошим человеком, высококлассным врачом, умелым наставником и надежным другом.

- Он не боялся разбираться в самых тяжелых случаях, брался и выхаживал, на первый взгляд, самых тяжелых пациентов. Благодаря его настойчивости, требовательности к себе и окружающим сотни пациентов остались в живых,

- говорится в сообщении в паблике больницы.

Прощание с Михаилом Егоровым пройдет в Петрозаводске 30 ноября, с 11:00 до 12:00 по адресу ул. Вольная, 4. // фото: Республиканская больница имени В.А.Баранова /ВКонтакте