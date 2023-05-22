Вырубка за один день превратилась в лесок

Студенты, школьники, представители местной власти и работники лесной отрасли превратили три гектара вырубки в молодой лес.

«Школьники из Эссойлы и Пряжи вместе со студентами техникума отнеслись ответственно к восстановлению леса — ведь важно правильно высадить сеянцы, чтобы они хорошо принялись.





Задача заключалась в следующем: сделать лунку, бережно уложить торфяной стаканчик с корневой системой и старательно уплотнить землю рядом с молодым сеянцем. А дальше дело за природой. Работники леса рассчитывают, что дождливая погода поможет сеянцам набрать силу», — рассказал о совместной работе паблик ГКУ РК «Пряжинское центральное лесничество».

Посадка леса превратилась в праздник: много улыбок, дружелюбная атмосфера и великолепная погода. Все живое тянется к добру и свету, поэтому отличное настроение и добросовестный труд так важны в этом деле сообщается на страничке. // фото со странички «Пряжинское центральное лесничество».