22 мая 2023, 18:05
Жителям Заозерья вернут доступ к озеру
В Минтрансе РК пообещали за два дня модернизировать новые ограждения в карельском селе
В Минтрансе РК прокомментировали ситуацию с установкой новых дорожных ограждений в селе Заозерье. Итог работ вызвал недоумение у многих местных жителей - им оказался закрыт доступ к озеру.
По данным министерства, сегодня на место выезжали специалисты «Управления автомобильных дорог РК». Принято решение обустроить технологический разрыв в новом ограждении для того, чтобы люди имели возможность попадать к пирсам и хозяйственным постройкам. Работы обещают закончить за два дня.
Напомним, ранее жительница республики опубликовала в соцсети фотографии своей 84-летней бабушки, вынужденной карабкаться через ограждение, чтобы попасть к озеру и набрать воды. // Фото: Ульяна Галиева/ВКонтакте