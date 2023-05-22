Жителям Заозерья вернут доступ к озеру

В Минтрансе РК прокомментировали ситуацию с установкой новых дорожных ограждений в селе Заозерье. Итог работ вызвал недоумение у многих местных жителей - им оказался закрыт доступ к озеру.

По данным министерства, сегодня на место выезжали специалисты «Управления автомобильных дорог РК». Принято решение обустроить технологический разрыв в новом ограждении для того, чтобы люди имели возможность попадать к пирсам и хозяйственным постройкам. Работы обещают закончить за два дня.

Напомним, ранее жительница республики опубликовала в соцсети фотографии своей 84-летней бабушки, вынужденной карабкаться через ограждение, чтобы попасть к озеру и набрать воды. // Фото: Ульяна Галиева/ВКонтакте