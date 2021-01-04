04 января 2021, 09:39
Выросло количество жертв внебольничной пневмонии в Карелии
С начала апреля в республике пневмония унесла жизни 104 человек
Накануне в Карелии зафиксирован еще один умерший от внебольничной пневмонии. Это мужчина 1932 года рождения, имевший патологии сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Такую информацию приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Всего за последние сутки в больницы доставлены еще 22 пациента с пневмонией.
С начала апреля в республике госпитализированы 3792 больных. Скончались 104 человека.
В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят обследование на Covid-19. Фото progorodsamara.ru