Выросло количество жертв внебольничной пневмонии в Карелии

Накануне в Карелии зафиксирован еще один умерший от внебольничной пневмонии. Это мужчина 1932 года рождения, имевший патологии сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Такую информацию приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего за последние сутки в больницы доставлены еще 22 пациента с пневмонией.

С начала апреля в республике госпитализированы 3792 больных. Скончались 104 человека.

В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят обследование на Covid-19. Фото progorodsamara.ru