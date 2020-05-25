Выпускные в России планируют провести в очной форме

В министерстве просвещения надеются, что выпускные в школах в этом году можно будет провести в обычном очном формате. Такое мнение выразил министр Сергей Кравцов, его слова публикует ТАСС.

Кравцов напомнил, что последние звонки в этом году по причине пандемии проводятся дистанционно. Чиновник, однако, выразил надежду, что с выпускными все будет в порядке.

При этом в российских вузах выпускные пройдут в режиме онлайн. Такой формат был выбран для предотвращения распространения коронавируса, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Всероссийское мероприятие ориентировочно состоится 4 июля.