Вынесен приговор расчленившему аспирантку историку Соколову

В Санкт-Петербурге вынесен приговор историку Олегу Соколову, который в ноябре прошлого года убил и расчленил свою сожительницу, аспирантку Анастасию Ещенко. Ученый получил 12,5 года заключения с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает «Лента.ру».

При назначении наказания учтены смягчающие обстоятельства: частичное признание вины, раскаяние, принесение извинений потерпевшим. Кроме того, суд указал, что Соколов длительное время находился в психотравмирующей ситуации, вызванной конфликтом с публицистом Евгением Понасенковым. Также суд принял во внимание наличие у обвиняемого двух малолетних детей и пожилых родителей.

Суд установил, что Соколов четыре раза выстрелил в голову своей любовницы, после чего расчленил ее тело ножами и топором. Его задержали 9 ноября 2019 года, когда ученый пытался утопить рюкзак с останками своей жертвы в Мойке. Фото РИА Новости