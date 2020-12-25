25 декабря 2020, 16:53
Россия

Вынесен приговор расчленившему аспирантку историку Соколову

Убийца получил 12,5 года лишения свободы, суд нашел смягчающие обстоятельства

В Санкт-Петербурге вынесен приговор историку Олегу Соколову, который в ноябре прошлого года убил и расчленил свою сожительницу, аспирантку Анастасию Ещенко. Ученый получил 12,5 года заключения с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает «Лента.ру».

При назначении наказания учтены смягчающие обстоятельства: частичное признание вины, раскаяние, принесение извинений потерпевшим. Кроме того, суд указал, что Соколов длительное время находился в психотравмирующей ситуации, вызванной конфликтом с публицистом Евгением Понасенковым. Также суд принял во внимание наличие у обвиняемого двух малолетних детей и пожилых родителей.

Суд установил, что Соколов четыре раза выстрелил в голову своей любовницы, после чего расчленил ее тело ножами и топором. Его задержали 9 ноября 2019 года, когда ученый пытался утопить рюкзак с останками своей жертвы в Мойке. Фото РИА Новости

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