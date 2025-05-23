Выбор редакции: плитку в скверах меняют, а «метеоры» вышли в рейс

С 23 мая в Петрозаводске начали работать социальные рейсы на остров Кижи и Сенную губу.

В суде потерпевший подполковник Алексей Борик говорил, как ему сломали ногу в ресторане «Каудаль». А свидетель по громкому делу рассказывал, как из него выбивали ложные показания люди в масках.

Плохая вода - лишь 62% от общего числа жителей Карелии в 2024 году были обеспечены качественной питьевой водой.

В скверах Источник и Иссерсоновский меняют плитку и исправляют недостатки благоустройства.

В поселке Летнереченский Беломорского округа после капитального ремонта вновь открылось отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. На ремонт было потрачено почти 140 миллионов рублей.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»