Выбор редакции: плитку в скверах меняют, а «метеоры» вышли в рейс
С 23 мая в Петрозаводске начали работать социальные рейсы на остров Кижи и Сенную губу.
В суде потерпевший подполковник Алексей Борик говорил, как ему сломали ногу в ресторане «Каудаль». А свидетель по громкому делу рассказывал, как из него выбивали ложные показания люди в масках.
Плохая вода - лишь 62% от общего числа жителей Карелии в 2024 году были обеспечены качественной питьевой водой.
В скверах Источник и Иссерсоновский меняют плитку и исправляют недостатки благоустройства.
В поселке Летнереченский Беломорского округа после капитального ремонта вновь открылось отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. На ремонт было потрачено почти 140 миллионов рублей.
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