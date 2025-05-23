Сегодня стартовал первый социальный рейс на остров Кижи и Сенную губу

С 23 мая в Петрозаводске начали работать социальные рейсы на остров Кижи и Сенную губу. Метеор будет ходить три раза в неделю: среда, пятница, воскресенье.

Социальные рейсы отличаются ценой: 1300 р стоит взрослый билет, детский в два раза дешевле. Также этим рейсом могут пользоваться льготные категории туристов, например, студенты.

Время в пути 1 час 15 минут. В 18.00 из Петрозаводска и возвращается метеор в 21.20. Вместимость 116 пассажиров.

Начался дачный сезон, поэтому метеор полон. Дачники едут с рассадой и с животными. Контракт заключен до 5 октября. © «Петрозаводск говорит»