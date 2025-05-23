Шестеро петрозаводчан предстанут перед судом за похищение человека

Объединенная пресс-служба судов Республики Карелия сообщает, что в Кондопожском городском суде рассмотрят уголовное дело о похищении человека с применением насилия. К преступлению причастны шестеро петрозаводчан.

Уголовное дело возбуждено по 5 статьям УК РФ. Одна из них: п.п.«а,в,г» ч. 2 ст. 126 УК РФ - похищение человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и оружия. Также петрозаводчан обвиняют в насильственном разбое (ч.2 ст.162 УК РФ), истязаниях над похищенным (п.п.«г,е» ч.2 ст. 117 УК РФ), незаконном проникновении в дом (ч.1 ст.139 УК РФ), краже со значительным ущербом (п.п.«а,в» ч.2 ст.158 УК РФ).

Подсудимых не успели доставить в суд, поэтому дело рассмотрят 30 мая. © «Петрозаводск говорит»