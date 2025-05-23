23 мая 2025, 13:25
В Петрозаводске как в Москве: новую плитку в скверах снова меняют
В сквере Источник подрядчик сегодня приступил к исправлению недостатков благоустройства
фото: администрация Петрозаводска
Сегодня компания «Свой дом» приступила к устранению недостатков в скверах Источник и Иссерсоновский. В марте специалисты мэрии вместе с представителями муниципального учреждения «Управление капитального строительства» осмотрели благоустроенную территорию и составили акт с указанием нарушений.
Подрядчик должен устранить все выявленные замечания по благоустройству, в том числе в части мощения, до конца мая, сообщает администрация Петрозаводска.
Скверы Источник и Иссерсоновский были благоустроены благодаря республиканской субсидии, выделенной по государственной программе «Развитие туризма».
Отмечается, что компания проводит работы по исправлени недостатков за свой счет в рамках гарантийных обязательств. © «Петрозаводск говорит»