Выбор редакции: начался суд по спорным землям, нашли тела рыбаков

Скандал с попыткой застроить земли сельскохозяйственного назначения в Лахденпохском районе на берегу Ладожского озера в непосредственной близости от Национального парка «Ладожские щхеры» перешел в русло судебных разбирательств

Мужчине стало плохо в магазине на улице Чапаева днем 7 декабря, он упал, врачи не смогли помочь – пациент умер в больнице.

Два человека погибли на озере Найдомозеро в Карелии. Тела погибших достали из воды.

В Карелии введут наказание за парковку возле контейнерных площадок. Законопроект рекомендовали принять.

Карельская конькобежка Анфиса Васькова триумфально провела всероссийский турнир.

Таким нам запомнился этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся завтра.