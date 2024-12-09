09 декабря 2024, 22:00
Выбор редакции: начался суд по спорным землям, нашли тела рыбаков
Вместе вспоминаем события уходящего понедельника, 9 декабря
Скандал с попыткой застроить земли сельскохозяйственного назначения в Лахденпохском районе на берегу Ладожского озера в непосредственной близости от Национального парка «Ладожские щхеры» перешел в русло судебных разбирательств
Мужчине стало плохо в магазине на улице Чапаева днем 7 декабря, он упал, врачи не смогли помочь – пациент умер в больнице.
Два человека погибли на озере Найдомозеро в Карелии. Тела погибших достали из воды.
В Карелии введут наказание за парковку возле контейнерных площадок. Законопроект рекомендовали принять.
Карельская конькобежка Анфиса Васькова триумфально провела всероссийский турнир.
Таким нам запомнился этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся завтра.