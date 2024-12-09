09 декабря 2024, 21:09
Общество

Собаки покусали детей в Карелии – заплатит районная администрация

Прокуратура подала иск в защиту интересов пострадавших детей

Из-за покусавших мальчика и девочку в Лоухском районе собак с местной администрации взыскали компенсацию. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Инциденты произошли в августе и сентябре текущего года в поселке Пяозерский. Безнадзорные собаки набросились на девочку и мальчика и искусали.

Прокуратура направила в суд иски о взыскании с администрации района компенсации морального вреда в пользу детей. По одному ребенку уже вынесли решение и взыскали 50 тысяч рублей, заявление в защиту интересов другого еще рассматривают. // фото: unsplash.com

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Метки: 
новости Карелии
Лоухский район
собаки