Второй отборочный интенсив стартовал в «Школе 21» в Великом Новгороде

Второй интенсив начался в кампусе «Школы 21» от Сбера в Великом Новгороде. В нем участвуют более 170 человек из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Пскова и других городов России. Из них 28% — девушки. Средний возраст участников составляет 28 лет, самому взрослому — 50 лет. При этом их профессии — самые разные, есть даже анестезиологи.

Интенсив, или бассейн — это финальный отборочный этап, на котором участники в очном формате выполняют индивидуальные и коллективные проекты по программированию. В течение 26 дней они будут учиться писать свой первый код, создавать игру, готовить индивидуальные ИТ-проекты и участвовать в групповых. Благодаря методике «равный равному», когда каждый учится у каждого, у участников активно развиваются мягкие навыки, необходимые для будущей работы, а также способность решать сложные задачи в сжатые сроки.



По результатам отборочного интенсива участники проходят на основное обучение, где могут бесплатно изучать цифровые технологии в самых разных ИТ-направлениях. Среди них алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект — всего более 10. Один из этапов основного обучения – обязательная стажировка, после которой абсолютное большинство получает предложение о работе от крупных ИТ-компаний.



Отборочный интенсив, как и основное обучение, проходит в современном кампусе школы, который располагается в здании ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай». Кампус открыт 24/7, поэтому участники могут учиться, пользоваться библиотекой, зонами для игр и отдыха в любое удобное для себя время.





В нашем кампусе стартует уже второй отборочный интенсив. А это означает, что участников в “Школе 21” в Великом Новгороде будет больше, и наша методика “равный равному” будет работать еще эффективнее, ведь одновременно с теми, у кого нулевой опыт программирования, в кампусе будут находиться те, кто уже прошел отборочный этап. Бассейн — это отличный способ познакомиться со школой и ее методикой, научиться преодолевать разные барьеры, проверить свои силы, а также понять, подходит ли тебе сфера ИТ. Безусловно, это серьезное испытание, после которого появляется приятное чувство, что возможно всё, а желание стать ИТ-специалистом становится только сильнее. Желаю всем участникам удачи,

- сказал директор «Школы 21» в Великом Новгороде Андрей Латышев.

До учебы в “Школе 21” я успел поработать во многих местах — искал себя. Мой знакомый из сферы ИТ как-то упоминал о школе: рассказывал про отборочные игры, которые были очень интересными. Пару лет спустя я тоже решил попробовать. На интенсиве я оказался среди единомышленников и погрузился в атмосферу, где все движутся в одном направлении. С некоторыми ребятами мы стали настоящими друзьями. На протяжении всего бассейна приходится работать над собой, и это того стоит, потому что здесь ты получаешь уникальный опыт — социальный, образовательный и личностный. Хочу пройти весь путь обучения в “Школе 21”, чтобы стать настоящим профессионалом,

- поделился впечатлениями участник интенсива «Школы 21» в Великом Новгороде Егор Белозубов.

//Фото: Сбер