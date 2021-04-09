Второй день растет суточное число зараженных коронавирусом в России

За последние сутки в России выявлены 9150 новых случаев заражения коронавирусом. Суточное количество новых зараженных растет второй день подряд. Умерли 402 пациента. Выздоровели 9662 человека. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 2421 новый зараженный, в Санкт-Петербурге - 703, в Ленинградской области - 89, в Архангельской области - 81, в Вологодской области - 79, в Мурманской области - 53.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 диагностирован 4 623 984 раза. Скончались 102 247 человек.

Напомним, в Карелии 8 апреля инфекция выявлена у 68 человек. Фото readovka.ru