Вторая волна гриппа надвигается на Россию

Заметное снижения уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в России –временное. Об этом «Ленте.ру» заявила иммунолог и терапевт Ирина Ярцева.

По ее словам, заражаться стали меньше из-за каникул, люди не ходили на работу и учебу, были разобщены. Поэтому контактировали меньше, следовательно, реже передавали друг другу инфекцию.

- Теперь нас ждет новая волна, она выпадает как раз на вторую половину января,

- предупредила иммунолог.

Когда взрослые россияне вернутся в офисы, студенты придут в вузы, а дети – в детские сады и школы, вирусы начнут снова активно циркулировать. // фото: pxhere.com