Вступил в действие новый штраф для автомобилистов

С 10 января в России введен штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам. Вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят новый штраф, сообщает «Российская газета».

Выявляться нарушение будет автоматическими комплексами фотовидеофиксации. А штраф выпишет Ространснадзор. Для владельцев легковых автомобилей он составит 1,5 тысячи рублей, для владельцев грузовиков и автобусов - 5 тысяч.

В Карелии пока нет платных дорог, но, кажется, все еще впереди. Однако многие путешествуют на автомобилях, и надо быть готовым к новым правилам.

Нововведение касается прежде всего тех платных дорог, где нет шлагбаумов, а оплата проезда списывается автоматически. Если на автомобиле не установлен транспондер, то проезд можно оплатить заранее или в течение пяти дней после поездки. Если оплата в течение пяти дней после фиксации проезда не сделана, будет выписан штраф. Однако если автовладелец, получив такой штраф, оплатит проезд в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то штраф будет аннулирован.

В том случае, если он этого не сделает, то с момента получения по почте штрафа у него будет 10 дней на обжалование и 60 дней на оплату штрафа. При этом уплата штрафа не отменяет обязанность оплатить проезд по платной дороге.

До сих пор «зайцев» на платниках штрафовали за проезд на красный свет. У каждого шлагбаума установлен светофор. И если водитель, не оплатив проезд, проскакивал под шлагбаум, то ему выписывался штраф, как за проезд на запрещающий сигнал светофора. А это штраф одна тысяча рублей. Правда, повторное нарушение грозило штрафом 5 тысяч или лишением прав на 4-6 месяцев. Теперь у этого нарушения собственная статья, которая повторности не предусматривает. // Фото: Яндекс.Дзен