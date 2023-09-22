Вспыхнувший столб едва не поджег лес в Карелии

Ранним утром 22 сентября около деревни Нурмолицы произошел пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 5:14. Выяснилось, что около деревни Нурмолицы горит столб линии электропередачи.

На место происшествия выезжали шестеро специалистов из Олонца. Огонь был оперативно потушен. Никто не пострадал. // Фото ОПС по Олонецкому району