«Всероссийский день самбо» отметили в Петрозаводске

14 ноября в Петрозаводске состоялся «Открытый ковер Спортивной школы Олимпийского резерва №5», сообщает сайт городской администрации.

В рамках празднования Всероссийского дня самбо в Физкультурно-оздоровительном комплексе на Ключевой встретились юные спортсмены 2008-2009 года рождения.

В связи с эпидемиологической обстановкой и действующими ограничительными мерами нам пришлось изменить статус соревнований и ограничить количество участников, но это не помешало ребятам продемонстрировать свои технические навыки, умения и прочувствовать дух состязаний. Мероприятие прошло на высоком организационном уровне, в том числе благодаря национальному проекту «Демография», который помог Спортивной школе №5 приобрести судейско-информационные табло для проведения соревнований,

- отметил директор СШОР №5 Антон Годинов.

Всероссийский день самбо официально отмечается в нашей стране 16 ноября, начиная с 2008 года, когда национальному виду спорта исполнилось 70 лет. Именно 16 ноября 1938 года Спортивный комитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых в Советском Союзе. Этому событию все регионы страны посвящают спортивные мероприятия разного уровня и статуса.

В Петрозаводске самбо получило развитие и большую популярность благодаря основателю легендарной карельской «Школы самбо», Заслуженному тренеру России, профессору Илье Шегельману, который воспитал более 40 мастеров спорта России, несколько мастеров спорта международного класса и несколько Заслуженных мастеров спорта.

Фото с сайта petrozavodsk-mo.ru