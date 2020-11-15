Петрозаводский тхэквондист стал чемпионом России

Петрозаводский тхэквондист Владислав Ларин завоевал звание чемпиона России в весовой категории свыше 87 кг, сообщает паблик «Администрация Петрозаводского городского округа».

Заслуженный мастер спорта России по тхэквондо, Чемпион Мира 2019 года отличился на Чемпионате России по тхэквондо ВТФ среди мужчин и женщин, который проводился в Московском центре боевых искусств с 10 по 14 ноября.

Ещё одну медаль сборной команде Карелии принесла спортсменка из Петрозаводска Олеся Бардаченко. Она стала бронзовым призёром Чемпионата России в весовой категории свыше 73 кг.

Поздравляем карельских спортсменов и их тренера Сергея Петрова с высокими результатами! По итогам соревнований в копилке нашей республики три медали – золото (Владислав Ларин), серебро (Антон Котков) и бронза (Олеся Бардаченко).

«Петрозаводск говорит» писал ранее о соревнованиях

Фото из паблика Министерство спорта Республики Карелия